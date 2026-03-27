A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem pelo crime de contrabando de medicamentos, nesta sexta-feira (27). A prisão foi feita após uma ocorrência encaminhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A aproximação ocorreu em Jaraguá, no interior de Goiás, onde foram apreendidas 32 ampolas de medicamento à base de tirzepatida, de origem estrangeira, transportadas de forma irregular, ou seja, prejudicando o composto químico, e parcialmente ocultadas no interior do veículo.
Parte do material apreendido corresponde a produto com importação, com comercialização e com transporte proibidos pela Anvisa.
O preso foi encaminhado ao sistema prisional, e o material será submetido à perícia.
Com o nome comercial Mounjaro, a tirzepatida é medicamento injetável semanal, aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.
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