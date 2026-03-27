Jovem matou avô e roubou joias de ouro - Reprodução/ redes sociais

Jovem matou avô e roubou joias de ouroReprodução/ redes sociais

Publicado 27/03/2026 14:20

Um jovem de 18 anos saiu de Joinville, no Paraná, para roubar o avô, de 67 anos, nesta quarta-feira (25). Ele teve a ajuda de um amigo. Durante a ação, o idoso foi morto, e os suspeitos foram presos em flagrante com um colar, uma pulseira e anéis de ouro, avaliados em mais de R$ 110 mil, segundo a Polícia Civil do Paraná.



Ainda de acordo com a polícia, o amigo do rapaz saiu de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, e percorreu cerca de 770 quilômetros para buscar o neto de Alceu Slivinski em Joinville. Juntos, eles percorreram mais 670 quilômetros até o município de Ubiratã, no Paraná.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos entra de capuz em um bar, dispara contra o avô e foge com os objetos.