Jovem matou avô e roubou joias de ouroReprodução/ redes sociais
Ainda de acordo com a polícia, o amigo do rapaz saiu de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, e percorreu cerca de 770 quilômetros para buscar o neto de Alceu Slivinski em Joinville. Juntos, eles percorreram mais 670 quilômetros até o município de Ubiratã, no Paraná.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos entra de capuz em um bar, dispara contra o avô e foge com os objetos.
À polícia, os dois rapazes afirmaram que o objetivo era apenas subtrair joias de ouro. "Contudo, quando foi anunciado o assalto, a vítima tentou correr, e foi nesse momento que um dos homens realizou os disparos", informou a polícia.
Após o latrocínio (roubo seguido de morte), a investigação localizou os suspeitos por meio de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o carro utilizado no crime. O veículo foi parado pela Polícia Militar na BR-277, na região de Cascavel, enquanto se deslocava para Santa Catarina.
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