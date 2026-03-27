Simone Tebet trocou o MDB pelo PSB para concorrer ao Senado por São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Simone Tebet trocou o MDB pelo PSB para concorrer ao Senado por São PauloMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/03/2026 21:05

São Paulo - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta sexta-feira, 27, para ser candidata ao Senado Federal por São Paulo. Ela foi recebida pela legenda em um ato de filiação na Assembleia Legislativa (Alesp).

Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, a deputada federal Tabata Amaral — ambos diretamente envolvidos na filiação da ministra —, além do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e o presidente estadual do PSB, deputado estadual Caio França.



Tebet já havia anunciado a saída do MDB, partido em que ficou por quase 30 anos e no qual construiu sua carreira política.



A mudança partidária foi necessária para viabilizar a candidatura ao Senado, já que, em São Paulo, o MDB é aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Tebet vai disputar na chapa de Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo.



Como mostrou o Estadão, a filiação de Tebet abriu um impasse no PSB paulista, que também tem o ministro Márcio França pleiteando espaço na chapa.