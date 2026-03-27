A direção do hotel Intercontinental interditou os andares atingidos pelos disparosDivulgação
Hotel de luxo em São Paulo é alvo de ataque; tiros atingiram três andares
Polícia Civil realizou perícia no local
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