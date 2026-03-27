Local de prova para a área médica pode ser pesquisado no site da FGVAgência Brasil/Reprodução
O local de prova pode ser pesquisado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do seleção.
Essas unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.
Provas
É recomendado que os candidatos cheguem com 60 minutos antes do fechamento dos portões, às 13h30 no horário de Brasília.
Os candidatos devem portar um documento de identidade com foto física, o cartão de convocação para as provas e caneta esferográfica azul ou preta.
Os equipamentos eletrônicos como celular, notebook, relógio, entre outros, devem permanecer desligados e armazenados no local indicado pelos fiscais de sala de prova.
Se, por algum motivo, o telefone emitir qualquer tipo de som, o candidato será imediatamente eliminado do concurso público.
Vagas
O concurso disponibiliza mais de 150 vagas para 96 cargos e/ou especialidades médicas nos hospitais universitários vinculados à rede.
Dentre as especialidades com vagas imediatas do processo seletivo, estão inclusas as áreas de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia, além das áreas definidas conforme a necessidade de cada hospital.
Etapas futuras
A segunda parte do cconcurso corresponde à prova de títulos acadêmicos, também classificatório. Somente os candidatos que forem aprovados na prova objetiva serão convocados para esta etapa.
Os resultados definitivos da prova objetiva serão disponibilizados em 11 de maio.
Demais orientações estão no edital público do concurso, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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