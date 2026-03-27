Relator pediu indiciamento de Lulinha e Vorcaro - Reprodução/ redes sociais

Relator pediu indiciamento de Lulinha e Vorcaro Reprodução/ redes sociais

Publicado 27/03/2026 13:32

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), pediu o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e de mais 212 pessoas em seu parecer final.



Para Gaspar, o indiciamento do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal".



O relatório final da CPMI foi lido nesta sexta-feira, 27, após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado. O prazo de encerramento da comissão é neste sábado (28).



Gaspar indicou que Lulinha teria cometido os crimes de tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa e participação em corrupção passiva.

"À luz de todo o exposto, e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva pelos crimes acima", afirmou o relator. Lulinha já afirmou anteriormente não ter envolvimento no esquema de fraudes no INSS.



Em relação ao senador Weverton Rocha, o relatório aponta que o parlamentar teve "atuação estratégica como liderança política e suporte institucional da organização criminosa".



Segundo Gaspar, Weverton atuou como o articulador que garantia a fluidez dos interesses do grupo dentro da administração pública, permitindo a manutenção e expansão do sistema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Ele foi indiciado pelos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.



O deputado Euclydes Pettersen teve o pedido de indiciamento sob a alegação de que ele foi figura essencial no esquema de fraudes da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer) e um dos destinatários de propinas. Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato.



Outros dois apontados em investigação da Polícia Federal como principais operadores do esquema de descontos ilegais de aposentadorias tiveram pedido de indiciamento no relatório final da comissão. Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico.



O Careca do INSS é chamado pelo relator de "principal operador financeiro" do esquema fraudulento de descontos não autorizados em aposentadorias. "Antônio Camilo se consolidou como um dos cérebros da engrenagem criminosa, responsável por movimentar milhões de reais desviados por meio de descontos ilegais em benefícios previdenciários", afirmou.



Já o empresário Maurício Camisotti teve pedido de indiciamento pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico.



"O indiciamento de Maurício Camisotti fundamenta-se em sua posição de liderança estratégica e como beneficiário final de uma das maiores estruturas de arrecadação ilícita contra o INSS, operada por meio do Grupo Total Health (THG)", disse Gaspar.



Veja os pedidos de indiciamento no relatório da CPMI do INSS:



Abraão Lincoln Ferreira da Cruz



Adeilson Silveira Hora



Adelino Rodrigues Júnior



Ademir Fratric Bacic



Adroaldo da Cunha Portal



Alan do Nascimento Santos



Aldo Luiz Ferreira



Aleano de Souza Guardachoni



Alessandro Antônio Stefanutto



Alexandre Caetano dos Reis



Alexandre Eduardo Ferreira Lopes



Alexandre Guimarães



Alexandre Moreira da Silva



Alexsandro Prado Santos



Américo Monte



Américo Monte Júnior



Anderson Cordeiro de Vasconcelos



Anderson Ladeira Viana



Anderson Pomini



André Luís Alves Guimarães



André Luiz Martins Dias



André Paulo Félix Fidelis



Andrei José Braga Mendes



Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues



Antenor de Sousa Neto



Antônio Araújo da Gama



Antonio Carlos Camilo Antunes



Antônio Lúcio Caetano Margarido



Aristides Veras dos Santos



Brenda Aguiar Soares



Bruna Braz de Souza Santos



Carlos Afonso Galleti Júnior



Carlos Alexandre Alvarenga



Carlos Henrique da Rocha Gonçalves



Carlos Roberto Lupi



Carlos Roberto Ferreira Lopes



Cecília Montalvão Simões



Cecília Rodrigues Mota



Cecílio Barbosa Cintra Galvão



Celso Steremberg



Charles Góes Freitas



Cícero Vasconcelos



Cicero Marcelino de Souza Santos



Cleber Oliveira Medeiros



Cristiana Alcântara Alves Zago



Daniel Dirani



Daniel Gerber



Daniel Simas



Daniel Orsini de Azevedo



Danielle Miranda Fonteles



Danilo Berndt Trento



Daugliesi Giacomasi Souza



Davi de Vasconcelos



Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves



Diego Luiz Nobre Barros



Dogival José dos Santos



Domingos Sávio de Castro



Durval Natário Tosta IV



Eduardo Silva Portal



Edson Akio Yamada



Edson Cunha de Araújo



Eduardo Freire Delmont



Elano Gil Carvalho Xavier



Emanuel Pinheiro da Silva



Eric Douglas Martins Fidelis



Euclydes Marcos Pettersen Neto



Fábio Luís Lula da Silva



Felipe Macedo Gomes



Felipe Vasconcelos Pereira



Fernando Pereira dos Santos



Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti



Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar



Francisco Wesley Nascimento dos Santos



Giovani Batista Fassarella Spiecker



Giovanini Cardoso



Gilmar Stelo



Glauco André Fonseca Wamburg



Glauco Daniel Ribas Santos



Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano



Gustavo Marques Gaspar



Gutemberg Tito de Sousa



Hamilton Souza



Haran Santhiago Girão Sampaio



Heitor Souza Cunha



Hélio Marcelino Loreno



Helionay Rodrigues de Sousa



Herbert Kristensson Menocchi



Higor Dalle Vedove Lourenção



Igor Dias Delecrode



Igor Oliveira Freitas



Ina Maria Lima da Silva



Ingrid Ambrózio Camilo



Ingrid Pikinskeni Morais Santos



Ivaldo Carvalho Silveira



Ivânio da Rocha Oliveira



Janete Pereira Lima



Jerônimo Arlindo da Silva Júnior



Joab Félix de Medeiros



Joana Gonçalves Vargas



João Carlos Camargo Júnior



João Milton Carneiro Neto



Jobson de Paiva Silveira Sales



Jonathan de Souza Almeida



José Arnaldo Bezerra Guimarães



José Branco Garcia



José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)



José Cordeiro de Vasconcelos



José Fernando Costa dos Santos



José Laudenor da Silva



José Lins de Alencar Neto



José Silva Miguel Júnior



José Sarney Filho



Jucimar Fonseca da Silva



Leandro Fagner da Fonseca Alves



Leonardo Cerquinho Monteiro



Leonardo Rolim



Lucas Fonseca da Silva



Lucineide dos Santos Oliveira



Luís Lima Martins



Marci Eustáquio Teodoro



Márcio Alaor de Araújo



Marco Aurélio Gomes Júnior



Marcos Brito Campos Júnior



Marcos dos Santos Monte



Marcus Vinicius Paranhos Faleiro



Maria Eudenes dos Santos



Maria Eunice Ribas



Maria das Graças Ferraz



Maria Gorete Pereira



Maria Luzimar Rocha Lopes



Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira



Maria do Socorro Veras dos Santos



Mauricio Camisotti



Mauro Palombo Concílio



Micael Ferrone Alves Pereira



Milton Baptista de Souza Filho



Milton Salvador de Almeida Júnior



Mônica Ribeiro Santos



Natal Leo



Natal Leo Júnior



Natjo de Lima Pinheiro



Nelmar de Castro Batista



Nelson Wilians Fratoni Rodrigues



Nilton Claudio Carvalho Belsarena



Nivaldo de Farias



Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto



Paulo Augusto de Araujo Boudens



Paulo Otávio Montalvão Camisotti



Paulo Cesar Roxo Ramos



Paulo Gabriel Negreiros



Pedro Alves Corrêa Neto



Pedro Lettieri Neto



Pedro Lucas Felix Canuto



Pedro Oliveira de Queiroz



Philipe Roters Coutinho



Philippe André Lemos Szymanowski



Rafael Emrich Candelot



Raphael Maciel Snoeck



Rayama Belmonte Riella



Reinaldo Carlos Barroso de Almeida



Renan Assunção Siqueira



Renata Martins Costa de Siqueira



Ricardo Bimbo Troccoli



Ricardo Vinícius Campelo de Sá



Roberta Moreira Luchsinger



Roberto Marinho Luiz da Rocha



Rodrigo Alves de França



Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção



Rodrigo Moraes



Rogério Soares de Souza



Romeu Carvalho Antunes



Ronaldo Ribeiro Santos



Ronaldo de Souza Estrella



Rubens Oliveira Costa



Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior



Sandra Helena Lima do Nascimento



Sandro Temer De Oliveira



Sebastião Faustino de Paula



Sérgio Cheque Bernardo



Silas Bezerra de Alencar



Silas da Costa Vaz



Silvanete de Jesus Ribeiro



Sílvio Roberto Machado Feitoza



Suelen Ribeiro dos Santos



Taline Nunes Campos Neves



Tânia Carvalho dos Santos



Teresa Raquel Barbosa



Thaisa Hoffmann Jonasson



Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento



Thamiris Januário Mattos Snoeck



Thamyrez Maia de Oliveira Ramos



Thiago Henrique Paranhos Carvalho



Thiago Rocha Guimarães



Tiago Abraão Ferreira Lopes



Tiago Schettini Batista



Tônia Andrea Inocentini Galleti



Vanderlei Barbosa dos Santos



Vanessa Barramacher Tocantins



Victor Infante Aiello



Vinicius Faleiros Martins



Vinícius Ramos da Cruz



Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho



Vitor Luís Spilla Antevere



Vladimir Augusto de Oliveira Formiga



Wagner Ferreira Moita



Waldemar Monte Neto



Walton Cardoso Lima Júnior



Weverton Rocha Marques de Souza, senador



Wilson Alexandre Sartin Panacione



Wilson de Morais Gaby



Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira



Zacarias Canuto Sobrinho



Artur Ildefonso Brotto Azevedo



Daniel Vorcaro



Augusto Lima



Eduardo Chedid