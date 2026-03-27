Medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombasDivulgação/ PF

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), uma operação de fiscalização de postos de combustíveis e distribuidoras. O objetivo é combater o aumento abusivo nos preços, em meio à guerra no Oriente Médio. Ao todo, estão sendo realizadas ações em 11 estados e no Distrito Federal.

Segundo a corporação, as medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de valores nas bombas, fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.

As ordens são cumpridas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins e Goiás.
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Medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas - Divulgação/ PF
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Medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas - Divulgação/ PF

"Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e materialidade delitiva", afirmou a PF.

A ação conta com a parceria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A operação é chamada de "Operação Vem Diesel".