Medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas - Divulgação/ PF

Medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombasDivulgação/ PF

Publicado 27/03/2026 09:52 | Atualizado 27/03/2026 09:54

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), uma operação de fiscalização de postos de combustíveis e distribuidoras. O objetivo é combater o aumento abusivo nos preços, em meio à guerra no Oriente Médio. Ao todo, estão sendo realizadas ações em 11 estados e no Distrito Federal.



Segundo a corporação, as medidas visam identificar práticas irregulares de aumento de valores nas bombas, fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.



As ordens são cumpridas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins e Goiás.