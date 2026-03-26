Lula afirmou durante visita a fábrica em Anápolis (GO) que gastos com "pets" são cada vez mais elevados no BrasilRicardo Stuckert/PR
Lula diz que brasileiro gasta muito com cachorro e que 'na China não deve ter esse problema'
Presidente afirma que endividamento das famílias é um problema que ofusca o avanço da economia brasileira
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STF forma maioria contra prorrogação da CPMI do INSS
Placar está em 6x2, ainda sem votos de Gilmar Mendes e Edson Fachin
Espero que relatório da CPMI do INSS seja aprovado, diz Carlos Viana
STF formou maioria contra prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias
COP15: povos tradicionais pedem reconhecimento dos saberes ancestrais
Presidente da conferência afirma que pedido é uma demanda pertinente e necessária
Número de consumidores de livros aumenta e chega a 18% da população
Índice se refere a 2025 e considera brasileiros com mais de 18 anos
Nunes Marques vota para derrubar decisão que prorrogou CPMI do INSS
Ministro do Supremo afirmou que cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deliberar sobre a questão
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