Para Nunes Marques, cabe ao Legislativo decidir se prorroga ou não a CPMI do INSSFellipe Sampaio/STF
Nunes Marques vota para derrubar decisão que prorrogou CPMI do INSS
Ministro do Supremo afirmou que cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deliberar sobre a questão
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Ministro do Supremo fez as críticas na presença do presidente da CPMI do INSS
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