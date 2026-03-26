Sônia Guajajara estava internada no InCor-SP - Reprodução/Instagram

Sônia Guajajara estava internada no InCor-SPReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2026 17:40

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu alta médica nesta quinta-feira (26), após cinco dias de internação em um hospital da capital paulista.

Sônia deixa o hospital em boas condições, sem dor, alimentando-se normalmente e com quadro controlado, segundo boletim médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-SP).



“Seguirá com medicação por período determinado e acompanhamento ambulatorial”, diz o boletim assinado pelo médico Alfredo José Mansur, diretor clínico do InCor.



Ela foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (InCor-SP) no último sábado (21), após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal. Nos últimos dias, seu quadro teve uma evolução clínica positiva.



“Durante a internação, respondeu bem ao tratamento, com melhora contínua dos sintomas e recuperação do estado geral, sem episódios recentes de febre”, afirma o boletim do hospital.



Em publicação nas redes sociais, a ministra agradeceu todas as mensagens de apoio e o atendimento prestado pela equipe do hospital.