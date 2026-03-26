Sônia Guajajara estava internada no InCor-SPReprodução/Instagram
“Seguirá com medicação por período determinado e acompanhamento ambulatorial”, diz o boletim assinado pelo médico Alfredo José Mansur, diretor clínico do InCor.
Ela foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (InCor-SP) no último sábado (21), após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal. Nos últimos dias, seu quadro teve uma evolução clínica positiva.
“Durante a internação, respondeu bem ao tratamento, com melhora contínua dos sintomas e recuperação do estado geral, sem episódios recentes de febre”, afirma o boletim do hospital.
Em publicação nas redes sociais, a ministra agradeceu todas as mensagens de apoio e o atendimento prestado pela equipe do hospital.
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