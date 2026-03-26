Walter Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão por envolvimento na trama golpista Marcelo Camargo / Agência Brasil
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