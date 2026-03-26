A visita ocorreu em uma unidade onde será produzido o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) do medicamento BuscopanInstagram/Reprodução

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Agência Brasil
Em visita ao complexo da Brainfarma em Anápolis (GO) nesta quinta-feira (26), o presidente Lula afirmou que o investimento em políticas de acesso a medicamentos não deve ser visto como gasto, mas como uma medida vital para salvar vidas.
“Eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam ao médico, recebiam a receita e levavam para casa, colocando-a embaixo do travesseiro ou em um copo na prateleira, esperando o dinheiro chegar para comprar o remédio. Como o dinheiro não chegava, muitas vezes as pessoas morriam sem poder comprar o medicamento”, declarou o presidente.
De acordo com o presidente Lula, o programa está sobre a obrigação do Estado em fornecer medicamentos básicos à sociedade, uma vez que tal política pública representaria, em última análise, a preservação de um direito humanitário essencial.
Obrigação do Estado
“Se a pessoa não pode comprar, o Estado tem a obrigação de fazer com que ela esse direito. Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro. Eu, sinceramente, não vejo limite de investimento melhor do que colocar dinheiro para salvar a vida de homens, mulheres e crianças neste país”, contou Lula.

O presidente lembrou que o programa garante 41 remédios de uso contínuo e que, segundo o Ministerio da Saúde, há medicações disponibilizadas que chegam a custar R$ 1 milhão no mercado.
Farmácia Popular
O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), iniciativa do Governo Federal em 2004, aumentou o acesso a medicamentos da Atenção Primária por meio de parcerias com a rede privada. Além dos postos de saúde, o cidadão pode utilizar farmácias credenciadas.
Desde 14 de fevereiro de 2025, o programa tornou-se totalmente gratuito, oferecendo 100% de seu inventário sem custos.
Quais medicamentos estão disponíveis?
A cobertura inclui o tratamento de 12 condições (como hipertensão, diabetes, asma e Parkinson), além de fornecer fraldas geriátricas, absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual, remédios e princípios ativos, sendo eles:
Asma
- brometo de ipratrópio 0,02mg
- brometo de ipratrópio 0,25mg
- dipropionato de beclometasona 200mcg
- dipropionato de beclometasona 250mcg
- dipropionato de beclometasona 50mcg
- sulfato de salbutamol 100mcg
- sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes
- cloridrato de metformina 500mg
- cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada
- cloridrato de metformina 850mg
- glibenclamida 5mg
- insulina humana regular 100ui/ml
- insulina humana 100ui/ml

Hipertensão
- atenolol 25mg
- besilato de anlodipino 5 mg
- captopril 25mg
- cloridrato de propranolol 40mg
- hidroclorotiazida 25mg
- losartana potássica 50mg
- maleato de enalapril 10mg
- espironolactona 25 mg
- furosemida 40 mg
- succinato de metoprolol 25 mg

Anticoncepcionais
- acetato de medroxiprogesterona 150mg
- etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg
- noretisterona 0,35mg
- valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose
- alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia
- sinvastatina 10mg
- sinvastatina 20mg
- sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson
- carbidopa 25mg + levodopa 250mg
- cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma
- maleato de timolol 2,5mg
- maleato de timolol 5mg

Rinite
- budesonida 32mcg
- budesonida 50mcg
- dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Dignidade menstrual
- absorvente higiênico (para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública)
 