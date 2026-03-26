A visita ocorreu em uma unidade onde será produzido o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) do medicamento Buscopan - Instagram/Reprodução

A visita ocorreu em uma unidade onde será produzido o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) do medicamento BuscopanInstagram/Reprodução

Publicado 26/03/2026 16:25

Em visita ao complexo da Brainfarma em Anápolis (GO) nesta quinta-feira (26), o presidente Lula afirmou que o investimento em políticas de acesso a medicamentos não deve ser visto como gasto, mas como uma medida vital para salvar vidas.

“Eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam ao médico, recebiam a receita e levavam para casa, colocando-a embaixo do travesseiro ou em um copo na prateleira, esperando o dinheiro chegar para comprar o remédio. Como o dinheiro não chegava, muitas vezes as pessoas morriam sem poder comprar o medicamento”, declarou o presidente.

De acordo com o presidente Lula, o programa está sobre a obrigação do Estado em fornecer medicamentos básicos à sociedade, uma vez que tal política pública representaria, em última análise, a preservação de um direito humanitário essencial.

Obrigação do Estado

“Se a pessoa não pode comprar, o Estado tem a obrigação de fazer com que ela esse direito. Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro. Eu, sinceramente, não vejo limite de investimento melhor do que colocar dinheiro para salvar a vida de homens, mulheres e crianças neste país”, contou Lula.



O presidente lembrou que o programa garante 41 remédios de uso contínuo e que, segundo o Ministerio da Saúde, há medicações disponibilizadas que chegam a custar R$ 1 milhão no mercado.

Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), iniciativa do Governo Federal em 2004, aumentou o acesso a medicamentos da Atenção Primária por meio de parcerias com a rede privada. Além dos postos de saúde, o cidadão pode utilizar farmácias credenciadas.

Desde 14 de fevereiro de 2025, o programa tornou-se totalmente gratuito, oferecendo 100% de seu inventário sem custos.

Quais medicamentos estão disponíveis?

A cobertura inclui o tratamento de 12 condições (como hipertensão, diabetes, asma e Parkinson), além de fornecer fraldas geriátricas, absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual, remédios e princípios ativos, sendo eles:

Asma

- brometo de ipratrópio 0,02mg

- brometo de ipratrópio 0,25mg

- dipropionato de beclometasona 200mcg

- dipropionato de beclometasona 250mcg

- dipropionato de beclometasona 50mcg

- sulfato de salbutamol 100mcg

- sulfato de salbutamol 5mg



Diabetes

- cloridrato de metformina 500mg

- cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

- cloridrato de metformina 850mg

- glibenclamida 5mg

- insulina humana regular 100ui/ml

- insulina humana 100ui/ml



Hipertensão

- atenolol 25mg

- besilato de anlodipino 5 mg

- captopril 25mg

- cloridrato de propranolol 40mg

- hidroclorotiazida 25mg

- losartana potássica 50mg

- maleato de enalapril 10mg

- espironolactona 25 mg

- furosemida 40 mg

- succinato de metoprolol 25 mg



Anticoncepcionais

- acetato de medroxiprogesterona 150mg

- etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

- noretisterona 0,35mg

- valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg



Osteoporose

- alendronato de sódio 70mg



Dislipidemia

- sinvastatina 10mg

- sinvastatina 20mg

- sinvastatina 40mg



Doença de Parkinson

- carbidopa 25mg + levodopa 250mg

- cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg



Glaucoma

- maleato de timolol 2,5mg

- maleato de timolol 5mg



Rinite

- budesonida 32mcg

- budesonida 50mcg

- dipropionato de beclometasona 50mcg/dose



Dignidade menstrual

- absorvente higiênico (para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública)