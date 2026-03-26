Falsos policiais roubam morador na entrada de prédio Reprodução/ vídeo/ redes sociais
Falsos policiais roubam morador na entrada de prédio da zona nobre de SP
Grupo armado usava distintivos para praticar crimes
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