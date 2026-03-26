PF aponta que investigados usavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos - Divulgação/PF

PF aponta que investigados usavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitosDivulgação/PF

Publicado 26/03/2026 12:45

A Polícia Federal faz uma operação, nesta quinta-feira (26), contra uma lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A segunda fase da Operação Narco Azimut cumpre 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em três municípios de São Paulo, incluindo a capital, e na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Segundo a PF, os investigados utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras e movimentações com criptoativos. O valor movimentado pela organização seria superior a R$ 260 milhões.

Anteriormente, as operações Narco Bet e Narco Azimut já haviam identificado a atuação de um grupo na movimentação de recursos no Brasil e no exterior, por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos.



Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões. Eles também estão proibidos de realizar movimentação empresarial e transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.



Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.