Ciro Nogueira e Antônio Rueda, presidentes do PP e do União BrasilProgressista/Divulgação
TSE aprova federação entre União Brasil e Progressistas
'União Progressista' terá a maior bancada da câmara, com 101 deputados
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SP: Polícia Civil faz operação em Paraisópolis contra quadrilha de roubos a residências
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão
Para 47% dos brasileiros, STF está 'totalmente envolvido' com caso Master, mostra AtlasIntel
Pesquisa também mostrou a percepção sobre o envolvimento do Congresso Nacional, governo federal, do Banco Central e dos governos estaduais e municipais
Polícia Civil prende suspeitos de lavagem de dinheiro a mando de facção criminosa em MT
Também foram cumpridas 35 ordens de sequestro de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias
STF decide se mantém decisão que determina prorrogação da CPMI do INSS
Sessão está prevista para começar às 14h
Farmácia Popular, Desenrola e IR estão entre principais acertos do governo Lula, aponta AtlasIntel
Tentativa de fiscalização de transações acima de R$ 5 mil no Pix é vista como erro por 59% dos entrevistados
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