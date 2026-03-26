Pesquisa questionou avaliação de principais medidas do governo de Lula - Ricardo Stuckert/PR

Pesquisa questionou avaliação de principais medidas do governo de LulaRicardo Stuckert/PR

Publicado 26/03/2026 08:50

O Farmácia Popular, o Desenrola Brasil e a isenção de Imposto de Renda (IR) para contribuintes com renda mensal abaixo de R$ 5 mil reais se destacam como os principais acertos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aponta pesquisa AtlasIntel em conjunto com Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 26.

A gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular é qualificada como acerto por 84% dos entrevistados, 9% como erro e 7% não sabem. O Desenrola, programa de renegociação de dívidas da população, é considerado acerto por 75%, erro por 14% e 11% não sabem.

Já a isenção de IR é vista como acertada por 74%, errada por 16% e não sabem 10%. Em seguida, vem a assinatura do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), enxergada como um acerto por 63%, um erro por 14% erro não sabem 23%.

Para 60%, o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a carteira de motorista é visto como acerto, enquanto 33% dizem que é erro e 7% não sabem.

Entre os 14 programas pesquisados, o que tem o maior índice negativo é o imposto sobre compras de até US$ 50 (cerca de R$ 300) em sites do exterior - 62% dizem que foi um erro, 30%, acerto, e 8%, não sabem. A cota de emprego para detentos em regime semiaberto e ex-detentos em licitações públicas é considerada erro por 51%, acerto por 32% e não sabem 18%.

A tentativa de fiscalização das transações via Pix que somam mais de R$ 5 mil por mês é vista como erro por 59%, acerto 35% e não sabem 7%. Já 45% dizem que foi um erro a adoção do arcabouço fiscal para o equilíbrio das contas públicas, enquanto 40% veem erro e 15% não sabem. A retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização é considerada erro por 51%, acerto por 43%, e 6% não sabem.

O levantamento entrevistou uma amostra de 5.028 respondentes entre o público alvo da população adulta brasileira. A metodologia foi recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O período de coleta foi de 18 a 23 de março.