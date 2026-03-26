Pesquisa questionou avaliação de principais medidas do governo de LulaRicardo Stuckert/PR
Farmácia Popular, Desenrola e IR estão entre principais acertos do governo Lula, aponta AtlasIntel
Tentativa de fiscalização de transações acima de R$ 5 mil no Pix é vista como erro por 59% dos entrevistados
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Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Texto estabelece metas e substitui o anterior, válido desde 2014
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Um a cada quatro adolescentes brasileiros relatam já ter sofrido abuso sexual
Pesquisa com os próprios jovens registrou que 8,8% deles relatam já terem sido estuprados
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