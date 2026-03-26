Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Senado aprova Plano Nacional de Educação, que vai à sanção presidencial
Texto estabelece metas e substitui o anterior, válido desde 2014
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Punição é destinada a agressores que assassinam filhos, parentes ou pessoas próximas como forma de causar sofrimento a uma mulher
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