O crime de vicaricídio será considerado hediondo e as penas serão de 20 a 40 anos de reclusão mais multaFreepik
Senado aprova crime de vicaricídio com pena de até 40 anos
Punição é destinada a agressores que assassinam filhos, parentes ou pessoas próximas como forma de causar sofrimento a uma mulher
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