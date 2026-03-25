STF limitou o pagamento dos penduricalhos a 35% do teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil - Marcello Casal jr/Agência Brasil

STF limitou o pagamento dos penduricalhos a 35% do teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 milMarcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 25/03/2026 21:11

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quarta-feira (25) o fim de diversos auxílios financeiros pagos a juízes e membros do Ministério Público de todo o país.



A medida foi determinada na mesma decisão na qual a Corte limitou o pagamento dos penduricalhos a 35% do salário do ministro do Supremo, equivalente ao teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil.



Por unanimidade, os ministros decidiram que alguns auxílios são inconstitucionais e devem ser suspensos imediatamente. A suspensão vale para pagamentos previstos em decisões administrativas, resoluções e leis estaduais, e não foram previstos em leis federais.



Confira a lista de benefícios cortados:



- Auxílios natalinos

- Auxílio combustível

- Licença compensatória por acúmulo de acervo

- Indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade;

- Auxílio moradia

- Auxílio alimentação

- Licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes

- Licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados

- Assistência pré-escolar

- Licença remuneratória para curso no exterior

- Gratificação por encargo de curso ou concurso

- Indenização por serviços de telecomunicação

- Auxílio natalidade

- Auxílio creche



Vantagens Mantidas



O STF também validou pagamentos de penduricalhos previstos em lei federal. Esses pagamentos deverão ser limitados em 35% do teto constitucional, o que equivale a R$ 16,2 mil.



Também foram autorizados pagamentos de retroativos desses benefícios reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, mês em que o Supremo começou a decidir a questão.



O adicional por tempo de serviço foi mantido pelos ministros. O benefício também está previsto em lei que inclui o acréscimo de 5% ao salário por ano trabalhado. O adicional também foi limitado a 35% do teto e pode ser somado a outros penduricalhos, totalizando salários de R$ 78,8 mil mensais para juízes e promotores em fase final de carreira.



Confira os penduricalhos mantidos



- Diárias

- Ajuda de custo para alteração do domicílio legal

- Pro labore pela atividade de magistério

- Gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento

- Indenização de férias não gozadas

- Gratificação por exercício cumulativo de jurisdição