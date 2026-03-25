Jair Bolsonaro já nomeou Flávio como seu defensor no período em que estava na Superintendência da PF em BrasíliaAFP
Bolsonaro lista Flávio, ex-ministro e outros seis como advogados autorizados a visitá-lo em casa
Nomes devem ser autorizados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
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