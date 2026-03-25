Brasil Soberano 2.0 usará recursos do Fundo de Garantia à Exportação e de fontes supervisionadas pela FazendaVosmar Rosa/MPor
CNI: financiamento de R$15 bilhões dá fôlego a indústrias e evita problemas monetários
Brasil Soberano 2.0 investe em empresas exportadoras afetadas pelas tarifas dos EUA e pelos conflitos do Oriente Médio
CNI: financiamento de R$15 bilhões dá fôlego a indústrias e evita problemas monetários
Brasil Soberano 2.0 investe em empresas exportadoras afetadas pelas tarifas dos EUA e pelos conflitos do Oriente Médio
Vacinação nacional contra gripe começa no sábado
Ministério da Saúde distribuiu 15,7 milhões de doses
Lula defende parcerias externas para trazer novas tecnologias ao país
Presidente visitou fábrica de trens chinesa CRRC, em Araraquara
Bolsonaro tem reclamado de dor no ombro direito e médicos indicam cirurgia
Ex-presidente foi submetido a uma ressonância
Escolas terão conteúdos de prevenção à violência contra a mulher
Governo regulamenta ensino da Lei Maria da Penha na educação básica
Saiba o que é misoginia; projeto pode criminalizar discurso de ódio
Proposta aprovada no Senado prevê penas de 2 a 5 anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.