Número de Agentes de Combate a Endemias está sendo ampliado - Edjalma Borges/MS

Número de Agentes de Combate a Endemias está sendo ampliadoEdjalma Borges/MS

Publicado 25/03/2026 14:51 | Atualizado 25/03/2026 14:52

Autoridades de saúde registraram 1.193 notificações de chikungunya na população indígena da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, em 2026. Segundo o Ministério da Saúde, 545 casos foram confirmados e 491 permaneciam em investigação até segunda-feira, 23. Quatro mortes foram registradas, todas na Reserva Indígena, segundo a Prefeitura de Dourados.

Diante do cenário, o ministério autorizou, em caráter emergencial, a contratação de 20 agentes de combate a endemias (ACE) para atuar na região. A pasta também passou a disponibilizar insumos, como larvicidas, e prevê o repasse de outros recursos para reforçar as ações de combate.

Neste momento, as ações na região contam com 21 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A iniciativa reúne membros da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNS), do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA).

Segundo o ministério, entre as medidas consideradas prioritárias neste momento está o mapeamento da capacidade instalada da rede de saúde. A intenção é ampliar a resolutividade do atendimento diante da alta circulação do vírus no município e em cidades vizinhas.

Nesse sentido, foi realizada na segunda-feira, 23, uma reunião com diretores e equipes técnicas de hospitais da região para alinhar medidas visando à ampliação da oferta de leitos e organização da regulação assistencial, ao fortalecimento do transporte sanitário e à integração das redes pública e privada

Para viabilizar as ações, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul informou ter disponibilizado a estrutura do Hospital Regional. Unidades hospitalares de Dourados, como a Santa Casa, sinalizaram a possibilidade de ofertar leitos para contratualização, de acordo com a demanda assistencial.

As autoridades de saúde também têm reforçado o pedido para que a população participe ativamente do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, eliminando possíveis criadouros

Chikungunya

O vírus chikungunya é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. A doença costuma se manifestar com febre de início súbito, geralmente acompanhada de manchas vermelhas na pele e dores intensas nas articulações que podem persistir por semanas, meses ou até anos.

Pacientes nos extremos de idade, como recém-nascidos e idosos, além de pessoas com condições pré-existentes, como diabetes e doenças cardiovasculares, apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença e podem precisar de hospitalização.

Não há um tratamento antiviral específico para a chikungunya. O cuidado é voltado ao alívio dos sintomas, com o uso de medicamentos para controlar a dor e a febre.

Vacina

Em 2025, o Brasil aprovou a primeira vacina contra a doença. Segundo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, o Estado vai receber o imunizante como parte da estratégia piloto de vacinação do Ministério da Saúde.

"A inclusão ocorre após solicitação formal da SES, motivada pelo cenário epidemiológico registrado em Dourados, especialmente em território indígena", diz a pasta, em nota.

"A estratégia terá início pela população indígena, com treinamento específico nos território, voltado aos profissionais que atuam diretamente nessas comunidades", acrescenta a secretaria.