Tayane Gandra é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB - Divulgação

Tayane Gandra é pré-candidata a deputada federal pelo PSDBDivulgação

Publicado 25/03/2026 14:43 | Atualizado 25/03/2026 15:09

O PSDB do Rio, sob a presidência do deputado federal Luciano Vieira, recebeu a filiação de Tayane Gandra, que é pré-candidata a deputada federal. Conhecida por sua determinação e dedicação, ela simboliza a luta por um futuro mais inclusivo e justo.

Tayane é mãe de Gui, um jovem apaixonado pelo Vasco, que enfrenta diariamente os desafios da Epidermólise Bolhosa, uma doença rara que causa extrema fragilidade na pele, gerando feridas e bolhas ao menor atrito. Embora essa condição exija cuidados intensivos e o uso diário de curativos especiais, Tayane nunca deixou que as dificuldades a impedissem de lutar pela vida plena e digna de seu filho.

Com determinação, a mãe tem se dedicado a promover a conscientização sobre a doença e a necessidade de políticas públicas que garantam acessibilidade e inclusão para pessoas com condições raras. Sua entrada na cena política em Brasília visa amplificar essas vozes e garantir que as necessidades de todas as famílias que enfrentam situações semelhantes sejam atendidas.

"O dia a dia não é fácil, mas a força do Gui e a paixão que ele tem pela vida me motivam a continuar lutando por mudanças," diz Tayane.

Luciano Vieira afirma sentir-se honrado em ter uma líder tão inspiradora na chapa do partido. A candidatura de Tayane Gandra se alinha com os valores de inclusão e luta por direitos humanos, reforçando o compromisso do PSDB em apoiar lideranças que buscam transformações significativas na sociedade.

