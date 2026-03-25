Há ainda um terceiro alerta amarelo que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Érica Martin / Arquivo O Dia

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Estadão Conteúdo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e amarelo para chuvas para grande parte do Brasil. Os avisos são válidos até a noite desta quarta-feira (25). Veja a seguir.
Alerta laranja para chuvas intensas:
- Noroeste de São Paulo
- Mato Grosso
- Tocantins
- Rondônia
- Amazonas
- Parte leste do Acre
- Trechos do Mato Grosso do Sul e Goiás
- Parte do Maranhão e Piauí
- Região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais
Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.
Alerta amarelo para chuvas intensas:
- Noroeste de São Paulo
- Mato Grosso
- Tocantins
- Rondônia
- Amazonas
- Acre
- Pará
- Maranhão
- Piauí
- Trechos de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Ceará, Roraima e Amapá
Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta quarta, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.