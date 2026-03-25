Há ainda um terceiro alerta amarelo que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Érica Martin / Arquivo O Dia
Inmet tem alerta laranja para grande parte do País; veja locais
São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h
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