Há ainda um terceiro alerta amarelo que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Érica Martin / Arquivo O Dia

Há ainda um terceiro alerta amarelo que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 25/03/2026 14:27

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e amarelo para chuvas para grande parte do Brasil. Os avisos são válidos até a noite desta quarta-feira (25). Veja a seguir.

Alerta laranja para chuvas intensas:

- Noroeste de São Paulo

- Mato Grosso

- Tocantins

- Rondônia

- Amazonas

- Parte leste do Acre

- Trechos do Mato Grosso do Sul e Goiás

- Parte do Maranhão e Piauí

- Região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais

Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.

Alerta amarelo para chuvas intensas:

- Noroeste de São Paulo

- Mato Grosso

- Tocantins

- Rondônia

- Amazonas

- Acre

- Pará

- Maranhão

- Piauí

- Trechos de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Ceará, Roraima e Amapá

Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta quarta, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.