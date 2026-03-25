Cinco mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco Divulgação / Polícia Civil
SP: Quatro pessoas são presas em esquema de desvio de remédios com prejuízo de R$ 1 milhão
Investigação aponta participação de funcionários ligados ao almoxarifado
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