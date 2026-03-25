Cinco mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco - Divulgação / Polícia Civil

Cinco mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/03/2026 13:38

A Polícia Civil realizou na terça-feira, 24, uma operação para desarticular um esquema criminoso de desvio e revenda ilegal de medicamentos de um órgão de saúde municipal de Barueri, na Grande São Paulo.

A operação, batizada de "Efeito Colateral", cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco e prendeu quatro pessoas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o esquema gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão para os cofres públicos.

"Além do impacto financeiro, o esquema comprometeu diretamente o atendimento na rede municipal de saúde, ao retirar de circulação medicamentos que deveriam ser destinados a pacientes", cita a pasta, em nota.

O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de Barueri, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Investigação

Segundo as investigações, conduzidas por equipes da Delegacia Seccional de Carapicuíba, o grupo contava com funcionários ligados ao setor de almoxarifado do órgão municipal. Eles seriam os responsáveis por retirar medicamentos de forma irregular do estoque público.

"Os produtos desviados eram então repassados a comparsas, que realizavam a revenda por meio de uma empresa utilizada para dar aparência de legalidade às transações - o que levanta indícios de lavagem de dinheiro", destaca a secretaria.

O esquema funcionou durante 10 meses, e as investigações seguem em andamento para a identificação de outros integrantes . Os envolvidos poderão responder por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais.