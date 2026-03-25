Michelle compartilhou foto do ano passado em que faz massagem em BolsonaroReprodução/Instagram
"Seguirei cuidando do meu marido, como sempre fiz, com amor, resiliência, dedicação e fé", diz Michelle na publicação.
Com Jair Bolsonaro internado desde o dia 13 de março, familiares e aliados intensificaram os esforços para pressionar o STF por uma prisão domiciliar para o ex-presidente. Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022. Ele cumpre pena na Papudinha, em Brasília.
Inicialmente, o ex-presidente ficou detido em casa, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, mas foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília após tentar romper o equipamento.
Na segunda-feira, 23, a Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu parecer favorável à concessão de domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No mesmo dia, Michelle solicitou uma reunião com Moraes para tratar da prisão domiciliar.
Moraes aceitou nesta terça-feira o parecer favorável da PGR, e concedeu a prisão domiciliar para o ex-presidente por 90 dias. O magistrado também impôs uma série de restrições para manter Bolsonaro sob controle rigoroso. A decisão prevê uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e envio diário de relatórios de monitoramento à Corte.
O ministro do STF destacou que a concessão é excepcional e temporária, condicionada à recuperação do ex-presidente, com reavaliação ao fim do período.
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