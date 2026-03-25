Camilo Santana se reuniu com dirigentes da Andifes, em Brasília - Ângelo Miguel/MEC

Camilo Santana se reuniu com dirigentes da Andifes, em BrasíliaÂngelo Miguel/MEC

Publicado 25/03/2026 11:54

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta terça-feira, 24, o repasse de R$ 400 milhões para universidades federais de todo o país. A informação foi confirmada pelo ministro Camilo Santana, durante reunião com dirigentes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em Brasília.

O montante é adicional ao orçamento de custeio das instituições aprovado para 2026. Desse total, R$ 150 milhões serão destinados ao programa InovaLab, que visa a remodelar e modernizar laboratórios acadêmicos. Outros R$ 160 milhões serão investidos no fortalecimento de políticas de assistência estudantil.

Além disso, serão destinados R$ 70 milhões ao Programa de Extensão Universitária (Proext) para fomento de ações extensionistas e de integração com a sociedade; e R$ 20 milhões na implantação de cuidotecas — espaços de acolhimento e cuidado para filhos de estudantes universitários durante o período letivo. A medida busca fortalecer as condições de permanência dos estudantes visando ao combate à evasão, estimular a inovação nos campi e ampliar o alcance social das universidades federais.

