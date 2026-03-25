Foram registradas sete mortes em Ubá em decorrência das chuvas - Tânia Rego/Agência Brasil

Foram registradas sete mortes em Ubá em decorrência das chuvasTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 25/03/2026 10:48

O Diário Oficial da União traz publicado nesta quarta-feira (25) repasse de R$ 4,9 milhões para a cidade Ubá, em Minas Gerais.



De acordo com a Portaria n° 997, o valor foi liberado pela União e será transferido a Ubá por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.



A verba deverá ser usada em resposta aos desastres causados pelas tempestades que atingiram o município no fim de fevereiro.



Prejuízos

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro deixaram 72 mortos, após vários deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios.



Foram 65 mortes registradas em Juiz de Fora e sete de Ubá, além de milhares de moradores desalojados ou desabrigados.



Reconstrução

Passado um mês, as famílias ainda tentam reconstruir o que restou.



A Prefeitura de Ubá informa que tem dado assistência integral aos moradores mais impactados pelas chuvas.



Os números indicam que a inundação atingiu área de aproximadamente 47,4 km², o que representa cerca de 11,6% do território do município.



Desde fevereiro, foram registradas cerca de 1.188 famílias desalojadas e 4.790 pessoas diretamente atingidas pela inundação.