Ônibus colidiu com caminhão que levava carga de papel higiênicoReprodução/Redes sociais
Homem morre em acidente com ônibus de estudantes em Minas
Veículos transportava cerca de 40 universitários
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