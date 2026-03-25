Ônibus colidiu com caminhão que levava carga de papel higiênico - Reprodução/Redes sociais

Ônibus colidiu com caminhão que levava carga de papel higiênicoReprodução/Redes sociais

Publicado 25/03/2026 09:36

O motorista de um ônibus morreu, na noite desta segunda-feira (23), ao bater contra um caminhão de carga no Km 121 da BR-259, na cidade de Galiléia, em Minas Gerais. O veículo transportava cerca de 40 estudantes universitários para o município de Conselheiro Pena, no interior do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 23h30, a colisão aconteceu em uma curva da rodovia. Além do motorista, que morreu no local, três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o atendimento médico antes da chegada das equipes de resgate.

Outras vítimas foram levadas a centros de saúde da região. Além disso, diversos passageiros com ferimentos leves ou ilesos recusaram atendimento médico.

Os bombeiros permaneceram no local para retirar a carga de papel higiênico da pista. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.