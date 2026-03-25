Vítimas são Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos Matos - Reprodução/ redes sociais

Vítimas são Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos MatosReprodução/ redes sociais

Publicado 25/03/2026 09:48

Um homem e uma mulher morreram após caírem do 9º andar de um prédio, na noite desta terça-feira (24), em Aracaju, Sergipe. Segundo a Polícia Militar (PM), a queda ocorreu durante uma briga entre o casal. As vítimas foram identificadas como Washington Luís da Silva Matos e Ane Jaqueline Costa Santos Matos.



De acordo com a PM, antes da queda, três vizinhos tentaram entrar no apartamento para conter a discussão, mas foram atingidos por golpes de faca. Após a agressão, eles deixaram o local para buscar atendimento médico.



Em seguida, o casal caiu na área comum do condomínio. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Uma mulher, atingida por golpes de arma branca nas costas, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico. Ela segue com quadro estável.



Um homem, com lesões na cabeça, axila e dedo, foi socorrido para uma unidade de saúde e outra pessoa também teve ferimento leve em um dos dedos, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SE).

O advogado do casal, Ricard Cezar, afirmou que ambos enfrentavam problemas de saúde mental e apresentavam episódios recorrentes de alucinações e sensação de perseguição.

"Os dois não estavam bem, existia um histórico de alucinações, de perseguição que a gente interviu diversas vezes pelas madrugadas (...) Esses episódios eram diários, corriqueiros, a família tentou diversas vezes internar, intervir via psiquiatra, via psicólogo, todo tipo de ajuda. (...) Infelizmente era uma tragédia que a gente vinha lutando muito para não acontecer", disse. Ainda de acordo com o profissional, o casal estava junto há mais de 20 anos e não tinha filhos em comum.

Equipes da perícia estiveram no local para apurar a dinâmica do caso. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a SSP-SE, a Polícia Civil apreendeu celulares, a arma utilizada no crime e equipamentos de informática, que serão periciados, além de outros objetos encontrados no apartamento. As investigações seguem para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.



Além disso, as imagens de câmeras de segurança do condomínio e do interior do imóvel poderão auxiliar na elucidação completa do caso.