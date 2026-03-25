Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides BernalReprodução/Redes sociais
Ex-prefeito de Campo Grande mata homem que comprou casa em leilão
Alcides Bernal se entregou à polícia
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