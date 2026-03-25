Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal - Reprodução/Redes sociais

Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides BernalReprodução/Redes sociais

Publicado 25/03/2026 11:08

O ex-prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Alcides Bernal, de 60 anos, foi preso após matar o homem que arrematou sua casa em leilão, nesta terça-feira (24). A vítima, o servidor público estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, tentava abrir e tomar posse do imóvel quando foi atingido, de acordo com a Polícia Civil. Ele estava acompanhado de um chaveiro.

Em depoimento, o ex-prefeito disse que teria sido informado pela empresa de monitoramento que havia duas pessoas tentando entrar na casa e, em seguida, foi até o local. Ao ver Roberto e o chaveiro, atirou duas vezes contra o servidor público.

Roberto Mazzini foi socorrido pelo Samu na garagem da casa, mas não resistiu aos disparos.

Alcides Bernal se entregou à polícia por volta das 14 horas de terça-feira. O ex-prefeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado. A Polícia Civil investiga o caso.