Alojamento dos trabalhadores não possuía armários e roupas de camaDivulgação/MPT
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Vítimas não recebiam salário há mais de 30 dias
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Texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados
Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula registra 46,6% em eventual segundo turno
Pela margem de erro, os dois pré-candidatos estão empatados
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