A influenciadora Martha Graeff é ex-namorada de Daniel Vorcaro - Instagram/Reprodução

A influenciadora Martha Graeff é ex-namorada de Daniel VorcaroInstagram/Reprodução

Publicado 25/03/2026 11:13

Brasília - A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, não compareceu à audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, marcada para esta quarta-feira, 25.

Na segunda-feira, 23, Martha já havia faltado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por não ter sido encontrada para notificação.