A influenciadora Martha Graeff é ex-namorada de Daniel VorcaroInstagram/Reprodução
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Texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados
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