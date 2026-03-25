Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar humanitária após receber alta - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar humanitária após receber altaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 25/03/2026 12:54

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ter alta hospitalar nesta sexta-feira, 27, segundo o médico Brasil Caiado, que faz parte da equipe responsável pelo tratamento. Bolsonaro foi internado no último dia 13, com pneumonia. O ex-presidente vai seguir com o ciclo de antibióticos até esta quinta-feira, 26.



"Me parece que o organismo dele respondeu bem, junto com a terapia, e a evolução foi satisfatória. Na primeira semana, mais lenta, mas progressiva também. Ele foi evoluindo de forma favorável. Na última segunda-feira, com sinal estável, saindo do quadro agudo, ele também apresentou boa evolução. Estamos com a programação de antibiótico até amanhã", disse Caiado a jornalistas em frente ao hospital DF Star nesta quarta, 25.



"Fizemos ontem (terça-feira) um raio-X do tórax. Como clinicamente ele está estável, o raio-X de ontem à noite nos deixou muito tranquilos. Há uma significativa melhora do lado direito, praticamente o pulmão está normal, e ainda uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade (do caso), no pulmão esquerdo", afirmou o médico, acrescentando que o ex-presidente precisará fazer fisioterapia em casa.

Prisão domiciliar

Nesta terça-feira, 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro por 90 dias. O magistrado impôs uma série de restrições que mantêm o ex-presidente sob controle rigoroso. A decisão prevê uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e envio diário de relatórios de monitoramento à Corte. A Procuradoria-Geral da República foi favorável à transferência, solicitada pela defesa de Bolsonaro.



"O ambiente domiciliar está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente, para ser adequado para a redução de riscos para ele no ambiente residencial", segundo Caiado. "(Estar) em casa, permite profissionais 24 horas por dia, da enfermagem, da nutrição, uma frequência maior da fisioterapia. Do ponto de vista da estrutura, já foi providenciada uma cama mais adequada para o problema quase que central dele hoje, que é o refluxo gastroesofágico. A gente espera que se reduzam os riscos", acrescentou o médico.



Pneumonia

O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa, ou seja, uma infecção bacteriana nos dois pulmões, causada pela entrada de líquido do estômago ou da boca nas vias respiratórias. Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para o quarto na segunda, 23.