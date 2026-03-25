Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar humanitária após receber altaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
"Me parece que o organismo dele respondeu bem, junto com a terapia, e a evolução foi satisfatória. Na primeira semana, mais lenta, mas progressiva também. Ele foi evoluindo de forma favorável. Na última segunda-feira, com sinal estável, saindo do quadro agudo, ele também apresentou boa evolução. Estamos com a programação de antibiótico até amanhã", disse Caiado a jornalistas em frente ao hospital DF Star nesta quarta, 25.
"Fizemos ontem (terça-feira) um raio-X do tórax. Como clinicamente ele está estável, o raio-X de ontem à noite nos deixou muito tranquilos. Há uma significativa melhora do lado direito, praticamente o pulmão está normal, e ainda uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade (do caso), no pulmão esquerdo", afirmou o médico, acrescentando que o ex-presidente precisará fazer fisioterapia em casa.
"O ambiente domiciliar está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente, para ser adequado para a redução de riscos para ele no ambiente residencial", segundo Caiado. "(Estar) em casa, permite profissionais 24 horas por dia, da enfermagem, da nutrição, uma frequência maior da fisioterapia. Do ponto de vista da estrutura, já foi providenciada uma cama mais adequada para o problema quase que central dele hoje, que é o refluxo gastroesofágico. A gente espera que se reduzam os riscos", acrescentou o médico.
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