Membros de grupo criminoso praticavam crime financeiro sob comando direto de líderes presos e foragidos da Justiça - Divulgação/ Polícia Civil

Membros de grupo criminoso praticavam crime financeiro sob comando direto de líderes presos e foragidos da JustiçaDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 26/03/2026 10:25 | Atualizado 26/03/2026 10:27

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Speakeasy para cumprir 100 ordens judiciais contra membros de um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro para líderes de uma facção criminosa.

Ao todo, foram 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP). Também foram cumpridas 35 ordens de sequestro de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias.



De acordo com a corporação, os alvos atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto dos chefes da organização, que estão presos ou foragidos da Justiça. Eles se beneficiavam da prática e ostentavam um padrão financeiro elevado, com carros e imóveis de alto valor, sem possuir profissão formal ou renda declarada compatível com o estilo de vida.



Ainda segundo as investigações, parte dos envolvidos tinha ligação direta com a facção, enquanto outros integravam o grupo criminoso responsável pelas operações financeiras ilegais. Durante a ação, foram apreendidos veículos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks.

"Para a lavagem de dinheiro, eram utilizadas empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alcoólicas (distribuidoras de bebidas), comércio de joias e equipamentos eletrônicos nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT) e Goiânia (GO), alcançando uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões no período entre janeiro de 2021 e 2025", revelou a Polícia Civil.



Todo o material e os suspeitos presos foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.