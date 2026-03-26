Outros 10% não veem ligação do STF com o caso Master e 8% não souberam opinarGustavo Moreno/STF
Para 47% dos brasileiros, STF está 'totalmente envolvido' com caso Master, mostra AtlasIntel
Pesquisa também mostrou a percepção sobre o envolvimento do Congresso Nacional, governo federal, do Banco Central e dos governos estaduais e municipais
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Polícia Civil prende suspeitos de lavagem de dinheiro a mando de facção criminosa em MT
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Tentativa de fiscalização de transações acima de R$ 5 mil no Pix é vista como erro por 59% dos entrevistados
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões
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Texto estabelece metas e substitui o anterior, válido desde 2014
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