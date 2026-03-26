Criminosos escolhiam casas próximas a áreas rurais - Divulgação/ Polícia Civil

Criminosos escolhiam casas próximas a áreas ruraisDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 26/03/2026 10:58

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou nesta quinta-feira, 26, a Operação Refúgio Violado, em Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, contra uma quadrilha especializada em roubos a residências.



Ao todo, os policiais cumpriram 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Até o momento, não há informações sobre o número de detidos.



As investigações apontam que os suspeitos atuavam em cidades pequenas do Circuito das Águas Paulista, na região da Serra da Mantiqueira, como Amparo.



Segundo a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), embora os crimes fossem cometidos no interior, o núcleo central do grupo criminoso estava concentrado em Paraisópolis.



Os criminosos escolhiam casas próximas a áreas rurais, inclusive em condomínios, e acessavam os imóveis por trechos de mata, sem serem percebidos.



Os assaltos ocorriam durante a madrugada e podiam durar horas. Os suspeitos utilizavam armamento pesado, incluindo fuzis, e agiam com extrema violência, mantendo famílias reféns sob ameaças.



A SSP informou ainda que parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em roubos a farmácias na capital paulista, principalmente em regiões próximas a Paraisópolis.

A ação foi realizada pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).