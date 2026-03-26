Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, pode ser incluído entre as duas centenas de nomes, diz relator Reprodução
Relatório da CPMI do INSS deve ter mais de 200 pedidos de indiciamento e pode incluir Lulinha
Caso STF não reverta prorrogação da comissão, parecer final deve ser lido na sexta-feira (27)
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Justiça italiana autoriza extradição de Carla Zambelli
Ex-deputada está presa no país europeu desde julho de 2025
TSE aprova federação entre União Brasil e Progressistas
'União Progressista' terá a maior bancada da câmara, com 101 deputados
SP: Polícia Civil faz operação em Paraisópolis contra quadrilha de roubos a residências
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão
Para 47% dos brasileiros, STF está 'totalmente envolvido' com caso Master, mostra AtlasIntel
Pesquisa também mostrou a percepção sobre o envolvimento do Congresso Nacional, governo federal, do Banco Central e dos governos estaduais e municipais
Polícia Civil prende suspeitos de lavagem de dinheiro a mando de facção criminosa em MT
Também foram cumpridas 35 ordens de sequestro de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias
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