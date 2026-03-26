Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão - Lula Marques/EBC

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisãoLula Marques/EBC

Publicado 26/03/2026 12:28

A Justiça italiana decidiu extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Ela está presa em Roma, na Itália. A notificação foi enviada ao governo brasileiro nesta quinta-feira (26).

Zambelli foi condenada em dois processos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está presa no exterior desde julho de 2025 . O julgamento na Corte de Apelação de Roma foi concluído em fevereiro e a decisão comunicada nesta quinta.

A defesa da ex-deputada tem prazo de 15 dias para recorrer à Corte de Cassação - última instância judicial para análise do caso. Depois, a decisão final é de responsabilidade do governo italiano, por meio do Ministério da Justiça.

"A Embaixada do Brasil em Roma foi informada pelos advogados sobre a decisão da Corte de Apelação em favor da concessão da extradição. Ainda cabe recurso no âmbito judicial, antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano", diz o Itamaraty, em nota.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em conluio com o hacker Walter Delgatti Neto. Ele afirmou ter sido contratado por ela para inserir documentos falsos no sistema do CNJ, incluindo um falso mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Após essa condenação, Zambelli deixou o País e acabou presa na Itália em operação conjunta da Polícia Federal com autoridades locais.

A ex-deputada também foi condenada pelo STF a cinco anos e três meses de prisão, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.