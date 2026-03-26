Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisãoLula Marques/EBC
Justiça italiana autoriza extradição de Carla Zambelli
Ex-deputada está presa no país europeu desde julho de 2025
Lula destaca relação de parceria entre governo federal e prefeituras
No RJ, presidente defende apoio aos municípios com obras e serviços
Lula diz que brasileiro gasta muito com cachorro e que 'na China não deve ter esse problema'
Presidente afirma que endividamento das famílias é um problema que ofusca o avanço da economia brasileira
STF forma maioria contra prorrogação da CPMI do INSS
Placar está em 6x2, ainda sem votos de Gilmar Mendes e Edson Fachin
Espero que relatório da CPMI do INSS seja aprovado, diz Carlos Viana
STF formou maioria contra prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias
COP15: povos tradicionais pedem reconhecimento dos saberes ancestrais
Presidente da conferência afirma que pedido é uma demanda pertinente e necessária
Número de consumidores de livros aumenta e chega a 18% da população
Índice se refere a 2025 e considera brasileiros com mais de 18 anos
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