Carla Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho
O advogado Fabio Pagnozzi, que representa a parlamentar, afirmou que a decisão evidencia um viés "político" no processo contra Zambelli e que recorrerá na Suprema Corte italiana.
Condenação
Zambelli foi condenada duas vezes pelo STF. A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. Após a condenação, a parlamentar fugiu do País. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.
Neste mês, quando já estava detida na Itália, a parlamentar foi condenada mais uma vez pelo Supremo, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.
