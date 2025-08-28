Mulher não resistiu e morreu ainda no local - Reprodução

Mulher não resistiu e morreu ainda no localReprodução

Publicado 28/08/2025 09:06

Uma mulher, de 55 anos, passou mal e morreu, na manhã desta quarta-feira (27), em uma academia da Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Há suspeita de que ela tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o professor de educação física que acompanhava a vítima, ela realizava exercícios quando, durante o intervalo de descanso, começou a se sentir mal e caiu no chão. O ocorrido foi confirmado pelo dono da academia. As informações são do jornal "BHAZ".

O professor afirmou que clientes da área da saúde prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher, no entanto, não resistiu e morreu ainda no local.

Em nota, a academia da rede Smart Fit lamentou o ocorrido. "A aluna estava treinando junto de seu personal trainer quando passou mal. A equipe da academia prestou os primeiros socorros e chamou o Samu, mas infelizmente ela veio a falecer", afirmou o comunicado.