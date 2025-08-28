Mulher não resistiu e morreu ainda no localReprodução
Mulher morre ao passar mal em academia de Belo Horizonte
Vítima treinava na Smart Fit da Avenida Portugal quando sofreu mal súbito; suspeita é de parada cardiorrespiratória
