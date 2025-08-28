Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
As apostas do concurso 2.907 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 19h
Secretário de Tarcísio viajará em comitiva a Israel para demonstrar apoio ao país
Nação do Oriente Médio vive uma crise diplomática com o Brasil
Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções
De acordo com a AGU, os advogados estadunidenses atuariam 'administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro'
Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência
Faz seis meses que Eduardo se mudou para os Estados Unidos e não comparece aos trabalhos na Casa legislativa
Federal de Uberlândia apura gesto obsceno de universitário
Aluno teria exposto as partes íntimas durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino
Câmara e Senado barraram pelo menos 224 processos criminais do STF
Até 2001, mecanismo da licença prévia determinava que parlamentares só poderiam ser processados criminalmente com o aval da respectiva Casa legislativa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.