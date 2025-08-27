Federal de Uberlândia apura gesto obsceno de universitárioReprodução
Aluno teria exposto as partes íntimas durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino
Aluno teria exposto as partes íntimas durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino
Câmara e Senado barraram pelo menos 224 processos criminais do STF
Até 2001, mecanismo da licença prévia determinava que parlamentares só poderiam ser processados criminalmente com o aval da respectiva Casa legislativa
Cadastro de pessoas desaparecidas renova esperanças, dizem famílias
Plataforma lançada prevê a integração de diferentes bases de dados
Defesa de Cid diz que ata com suposta conversa no Instagram nunca teve registro em cartório
Com base nessa nova informação, advogados pediram que o documento seja totalmente desconsiderado no processo
Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado em Balneário Camboriú
Proposta inicial foi a primeira proposição legislativa do filho do ex-presidente desde que assumiu o mandato no início deste ano
Senado aprova 'ECA Digital' e projeto contra adultização vai à sanção
Um dos principais pontos da proposta é a determinação de que as plataformas ofereçam ferramentas para que os pais possam supervisionar o uso das redes pelos filhos
