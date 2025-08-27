Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não vai se manifestar sobre o assunto no momentoFoto: Reprodução
Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado em Balneário Camboriú
Proposta inicial foi a primeira proposição legislativa do filho do ex-presidente desde que assumiu o mandato no início deste ano
Senado aprova 'ECA Digital' e projeto contra adultização vai à sanção
Um dos principais pontos da proposta é a determinação de que as plataformas ofereçam ferramentas para que os pais possam supervisionar o uso das redes pelos filhos
STF derruba regra militar que veta casados em cursos de formação
Decisão valerá para novos processos seletivos das Forças Armadas
PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara
Partido rebate associação entre ex-presidente e guerrilheiro cubano, destacando divergências ideológicas e históricas
Vereador chama prefeita em MT de 'cachorra viciada em pedir votos em assentamentos'
Manifestação de Gilson José de Souza (União Brasil) ocorreu durante uma sessão legislativa e provocou imediata reação do meio político
Litoral de SP: 881 pinguins são encontrados em avançado estágio de decomposição
A maior parte foi localizada em Ilha Comprida, litoral sul, onde o instituto já havia anteriormente informado, no último dia 19, ter encontrado 350 pinguins mortos em ao menos quatro dias
