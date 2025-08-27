Partido dos Trabalhadores ironiza fala de Valdemar Costa Neto, mostrando oposição entre luta por liberdade e nostalgia do autoritarismo - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Partido dos Trabalhadores (PT) respondeu a afirmação do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, de que o guerrilheiro "Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro". Em uma publicação feita nesta quarta-feira, 27, no Instagram, o PT simula um diálogo entre um apoiador do argentino, que foi um dos líderes da revolução cubana, e um seguidor do ex-presidente. "O meu lutou contra ditaduras", diz o primeiro. "O meu sente saudades dela", responde o segundo, na versão do PT.

Na legenda, o partido continuou a defesa do guerrilheiro: "De um lado, a luta pela liberdade, pela igualdade, pelo povo. Do outro, a nostalgia pelo autoritarismo, pela tortura (fazendo alusão a Bolsonaro). Não tem como comparar!"

A comparação entre Che e Bolsonaro feita pelo presidente do PL tinha como objetivo citar a fidelidade dos eleitores do ex-presidente. "É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos contra Bolsonaro na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara", afirmou Valdemar em entrevista à Globonews após participar de um debate no Esfera Brasil 2025.

Valdemar ainda complementou: "o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. Daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro". As camisetas apareceram no post do PT que ironiza a fala do líder do PL.

Após a repercussão da fala, Valdemar se retratou por meio de um post no X (antigo Twitter). "Que fique claro: nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo", escreveu, confundindo a nacionalidade do guerrilheiro.