Litoral de SP: 881 pinguins são encontrados em avançado estágio de decomposição Reprodução
A maior parte foi localizada em Ilha Comprida, litoral sul, onde o instituto já havia anteriormente informado, no último dia 19, ter encontrado 350 pinguins mortos em ao menos quatro dias
Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Apib e Coiab pedem arquivamento de propostas que ferem direitos
Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV
Comercializado com o nome de Apretude, ele é administrado a cada dois meses e pode ser uma alternativa mais prática e com eficácia superior à profilaxia pré-exposição (PrEP) oral
Cavalo que teve as patas amputadas estava vivo antes da mutilação, diz nova perícia
Laudo veterinário confirma que animal ainda estava consciente no momento do desmembramento em Bananal
Presidente do PL diz que candidato do partido é Bolsonaro ou 'quem ele escolher'
Declaração ocorre em meio a intensificação de movimentações sobre quem vai herdar os eleitores do ex-chefe do Executivo
A cada hora, 14 crianças são internadas no Brasil por acidentes, aponta estudo
Em 2024, mais de 120 mil menores precisaram ser hospitalizadas
