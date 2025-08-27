Litoral de SP: 881 pinguins são encontrados em avançado estágio de decomposição - Reprodução

Publicado 27/08/2025 18:41 | Atualizado 27/08/2025 18:42

O número de pinguins encontrados mortos no litoral de São Paulo subiu para 881, conforme balanço atualizado pelo Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC) até segunda-feira, 25. Apenas um foi resgatado com vida e encaminhado para reabilitação.

A maior parte foi localizada em Ilha Comprida, litoral sul, onde o instituto já havia anteriormente informado, no último dia 19, ter encontrado 350 pinguins mortos em ao menos quatro dias.

"Nos últimos monitoramentos realizados no trecho da Ilha Comprida tivemos um grande número de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encalhados, todos já sem vida e em estágio avançado de decomposição, o que impossibilita de chegarmos na causa exata de sua morte", disse anteriormente, por meio das redes sociais, o instituto.

No entanto, como hipótese para essas mortalidades, o IPeC afirma que é possível citar os efeitos da migração por longas distâncias, dificuldade em encontrar alimento, parasitoses, quadros infeciosos e a interação com a pesca.

O instituto, por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), segue monitorando e registrando essas e as demais ocorrências nas praias de Iguape, Ilha Comprida e Cananéia.

Em uma publicação anterior no dia 18 de agosto, o IPeC já havia destacada que desde o início da temporada deste ano um cenário desafiador tem sido observado com muitos animais encalhados e também bastante debilitados.

Os pinguins desta temporada em comparação com os últimos dois anos estão chegando com:

- Peso muito baixo, hipotérmicos (em alguns casos sem condição de aferir temperatura).

- Sinais de interação com pesca e muitos com a condição respiratória comprometida.

Na ocasião, o instituto citou que dos 166 animais registrados até a data desta publicação anterior (18 de agosto), apenas 19 animais tinham sido encontrados com vida e encaminhados para a base do IPeC.

Entre os pinguins resgatados, o instituto também destacou o P07- sétimo pinguim a dar entrada na temporada 2025. Ele foi resgatado em 4 de julho na Praia da Jureia, em São Paulo, passando, desde então, por um período de recuperação.

Alerta do instituto para a população:

Caso você encontre algum animal marinho debilitado na região de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, entre em contato:

Telefones: (13) 3851-1779 ou 0800 642 33 41

WhatsApp: 13 9 9691 7851