STF declara inconstitucional restrição que impedia casados e pessoas com filhos de ingressarem em cursos militares Tomaz Silva/Agência Brasil
STF derruba regra militar que veta casados em cursos de formação
Decisão valerá para novos processos seletivos das Forças Armadas
PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara
Partido rebate associação entre ex-presidente e guerrilheiro cubano, destacando divergências ideológicas e históricas
Vereador chama prefeita em MT de 'cachorra viciada em pedir votos em assentamentos'
Manifestação de Gilson José de Souza (União Brasil) ocorreu durante uma sessão legislativa e provocou imediata reação do meio político
Litoral de SP: 881 pinguins são encontrados em avançado estágio de decomposição
A maior parte foi localizada em Ilha Comprida, litoral sul, onde o instituto já havia anteriormente informado, no último dia 19, ter encontrado 350 pinguins mortos em ao menos quatro dias
Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Apib e Coiab pedem arquivamento de propostas que ferem direitos
Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV
Comercializado com o nome de Apretude, ele é administrado a cada dois meses e pode ser uma alternativa mais prática e com eficácia superior à profilaxia pré-exposição (PrEP) oral
