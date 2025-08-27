Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte
Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções
De acordo com a AGU, os advogados estadunidenses atuariam 'administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro'
Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência
Faz seis meses que Eduardo se mudou para os Estados Unidos e não comparece aos trabalhos na Casa legislativa
Federal de Uberlândia apura gesto obsceno de universitário
Aluno teria exposto as partes íntimas durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino
Câmara e Senado barraram pelo menos 224 processos criminais do STF
Até 2001, mecanismo da licença prévia determinava que parlamentares só poderiam ser processados criminalmente com o aval da respectiva Casa legislativa
Cadastro de pessoas desaparecidas renova esperanças, dizem famílias
Plataforma lançada prevê a integração de diferentes bases de dados
Defesa de Cid diz que ata com suposta conversa no Instagram nunca teve registro em cartório
Com base nessa nova informação, advogados pediram que o documento seja totalmente desconsiderado no processo
