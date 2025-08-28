Viana argumenta que o estupro de vulnerável, um dos crimes relacionados com a pedofilia, já era inafiançávelElza Fiúza/ Agência Brasil
Comissão do Senado aprova projeto que torna inafiançável crime relacionado com pedofilia
Texto segue para o plenário da Casa e, caso seja aceito, será enviado para o aval da Câmara dos Deputados
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 19h
Secretário de Tarcísio viajará em comitiva a Israel para demonstrar apoio ao país
Nação do Oriente Médio vive uma crise diplomática com o Brasil
Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções
De acordo com a AGU, os advogados estadunidenses atuariam 'administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro'
Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência
Faz seis meses que Eduardo se mudou para os Estados Unidos e não comparece aos trabalhos na Casa legislativa
Federal de Uberlândia apura gesto obsceno de universitário
Aluno teria exposto as partes íntimas durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino
