Mulher corre para viatura da PM pedindo socorro - Reprodução/redes sociais

Mulher corre para viatura da PM pedindo socorroReprodução/redes sociais

Publicado 28/08/2025 08:28 | Atualizado 28/08/2025 11:16

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram o pedido de socorro de uma mulher que tinha sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro em Corinto, no interior de Minas Gerais. As cenas foram registradas na madrugada de terça-feira (26). O agressor foi preso.

Nas imagens, é possível ver a vítima e o agressor em um carro que chega no local. Ele estacionou para abastecer, mas não contava que uma equipe Polícia Militar (PM) iria aparecer momento depois.

O vídeo ainda mostra a mulher apreensiva, ela coloca as mãos na cabeça e tira o cinto de segurança ao notar a presença da viatura. Por vários momentos, o homem sai e volta rapidamente.



Ao perceber que a viatura passa perto do automóvel, o agressor entra em seu veículo, mas não consegue impedir a ação da mulher, que abre a porta, sai correndo e entra na viatura. Ele ainda tenta ir atrás dela. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem.

Veja o vídeo:

Vítima de estupro e sequestro vê viatura da PM e 'salta' de carro para pedir socorro em MG



Reprodução/redes sociais#ODia pic.twitter.com/4atUPioCLo — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2025

Segundo o capitão Márcio Brandão, a mulher de 28 anos foi sequestrada pelo ex de 35 anos, em Conceição do Mato Dentro. Após ameaçá-la com faca e obrigá-la a entrar no carro, ele seguia para Joaquim Felício.



"Quando o agressor para na bomba de gasolina para abastecer, a vítima, que segue no banco do passageiro, está incomodada e aflita olhando para os lados. Ela vê a viatura e percebe a possibilidade de se salvar daquela situação de violência que vinha passando", disse.

De acordo com a PM, com medo do ex-companheiro, a mulher deixou sua cidade e se refugiou na casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro. Quando o ex-cunhado saiu para ir ao supermercado, o agressor aproveitou para abordá-la, forçou que ela entrasse no veículo e tomou o celular dela.

O capitão afirmou que policiais que a resgataram estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto de combustível para prevenir crimes.



"Ela viu uma esperança de ser salva e, na primeira oportunidade, desembarca do veículo em direção aos militares correndo e o agressor desembarca atrás tentando impedir que ela fizesse contato com a viatura. Nesse momento, imbuídos, os militares conseguem efetuar a abordagem do suspeito e efetuam a prisão", ressaltou.



"A vítima alegou que foi violentada sexualmente no trajeto e que foi ameaçada de morte o tempo todo. Graças à atuação dos militares, uma vida foi salva", comemorou.

O agressor foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado. Ele não teve o nome divulgado.